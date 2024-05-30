Путин наградил Собянина

Мэр Москвы Собянин поблагодарил Путина за помощь в развитии столицы

Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина Орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Трансляция церемонии награждения велась в Telegram-канале Кремля.

В свою очередь, Собянин поблагодарил главу государства за постоянное внимание и помощь в развитии Москвы. «Это высокая награда, конечно, оценка труда миллионов москвичей, которые делают все для развития нашего города и нашей страны, за их таланты, за их труд, которые они вкладывают в это большое дело», — сказал мэр столицы.

30 мая Путин в Екатерининском зале Кремля вручил госнаграды 30 гражданам России, в том числе спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, депутату нижней палаты парламента Вячеславу Фетисову, актеру Стивену Сигалу, певцу Стасу Михайлову, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и другим политикам, общественным деятелям и представителям культуры.

Ранее Путин наградил Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени главу Чечни Рамзана Кадырова. Как следует из указа главы государства, награда присвоена политику за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность.