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14:05, 30 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта личность расправившегося с работницей трапезной россиянина

В Сергиевом Посаде задержали бездомного по подозрению в убийстве в трапезной

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В подмосковном Сергиевом Посаде полиция задержали 51-летнего бездомного по подозрению в расправе над работницей трапезной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину передали в следственные органы.

Утром 30 мая мужчина напал на работницу трапезной православного храма Петра и Павла (Воскресения словущего). Он 13 раз ударил ее ножом. Пострадавшая не выжила.

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