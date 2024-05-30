Раскрыта личность расправившегося с работницей трапезной россиянина

В Сергиевом Посаде задержали бездомного по подозрению в убийстве в трапезной

В подмосковном Сергиевом Посаде полиция задержали 51-летнего бездомного по подозрению в расправе над работницей трапезной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину передали в следственные органы.

Утром 30 мая мужчина напал на работницу трапезной православного храма Петра и Павла (Воскресения словущего). Он 13 раз ударил ее ножом. Пострадавшая не выжила.