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12:23, 30 мая 2024Силовые структуры

В подмосковном храме мужчина расправился с работницей трапезной

В храме Сергиева Посада мужчина зарезал работницу трапезной

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Сергиевом Посаде мужчина напал с ножом на работницу трапезной православного храма Петра и Павла (Воскресения словущего). Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По его данным, трагедия произошла 30 мая в 11:00. Неадекватный гражданин набросился на женщину и 13 раз ударил ее ножом. Пострадавшая не выжила.

На место происшествия уже приехали следователи. Они задержали нападавшего и начали выяснять все обстоятельства случившего. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее следователи возбудили три уголовных дела против мужчины, устроившего поножовщину на севере Москвы. Он напал с ножом на людей в магазине и ранил полицейского. Сотрудники МВД применили табельное оружие и смогли задержать подозреваемого. Сейчас врачи оказывают помочь пострадавшим, в том числе и нападавшему.

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      Екатерина Кашурникова
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