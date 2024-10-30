Расправившегося в храме с работницей трапезной россиянина отправили на лечение

Зарезавшего работницу трапезной в храме в Сергиевом Посаде отправили на лечение

В подмосковном Сергиевом Посаде 51-летнего местного жителя, расправившегося с работницей трапезной в православном храме Петра и Павла (Воскресения словущего), отправили на принудительное лечение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным правоохранителей, во время предварительного следствия в отношении мужчины были проведены судебные экспертизы, в том числе и психолого-психиатрическая. В результате было получено заключение о том, что фигурант не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В отношении него городской суд вынес постановление о принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Преступление произошло 30 мая. Тогда неадекватный гражданин набросился на женщину и 13 раз ударил ее ножом. Пострадавшая не выжила. Нападавшего задержали. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.