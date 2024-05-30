Три уголовных дела возбуждены против устроившего поножовщину в Москве

СК возбудил три уголовных дела против мужчины, устроившего поножовщину в Москве

Следователи возбудили три уголовных дела против мужчины, устроившего поножовщину на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дела возбуждены по статье 105 («Убийство»), части 3 статьи 30, пункта «а», части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») и статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступление и назначали по нему ряд экспертиз.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина напал с ножом на людей в магазине и ранил полицейского. Сотрудники МВД применили табельное оружие и смогли задержать мужчину. Сейчас врачи оказывают помочь пострадавшим, в том числе и нападавшему.

Позже выяснилось, что устроивший поножовщину из ревности расправился с любовником бывшей девушки, а затем напал на нее.