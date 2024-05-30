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07:26, 30 мая 2024Силовые структуры

Прокуратура раскрыла подробности поножовщины на севере Москвы

Устроивший поножовщину в Москве мужчина зарезал любовника бывшей девушки

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Стали известны подробности поножовщины, произошедшей на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, 26-летний мужчина пришел в квартиру на Хорошевском шоссе к бывшей 23-летней девушки. Он застал ее с другим. На почве ревности нападавший взял нож и нанес удары 30-летнему сопернику. Тот не выжил. Затем подозреваемый уже на улице ранил бывшую девушку. А увидев прибывших полицейских, он забежал в магазин и нападал на женщину-продавца.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту расправ и покушения на двух лиц.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 мая в полицию сообщили о криках помощи в одном из жилых домов. Полицейские приехали на место происшествия и увидели мужчину, наносившего удары ножом россиянке. Когда сотрудники попросили его остановится, он напал на них. Сотрудники МВД применили табельное оружие и смогли задержать мужчину. Сейчас врачи оказывают помочь пострадавшим, в том числе и нападавшему.

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      Екатерина Кашурникова
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