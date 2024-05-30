Россиян предупредили о пяти недопустимых в жару напитках

Фитнес-тренер Идуш: в жару нужно исключить алкоголь, кофе и сладкие соки

Фитнес-тренер, мастер спорта по спортивному черлидингу Иванна Идуш рассказала, как не допустить обезвоживания в жару. В беседе с изданием «Доктор Питер» она также предостерегла россиян от употребления пяти недопустимых при высокой температуре воздуха напитков.

По словам Идуш, в жару не рекомендуется пить холодную или ледяную воду, поскольку она провоцирует усиление активности потовых желез, что повышает риск обезвоживания. Вместо этого специалистка посоветовала отдавать предпочтение теплой или чуть прохладной воде — она будет лучше усваиваться организмом.

Специалистка назвала еще пять напитков, от которых следует отказаться в жаркую погоду: алкоголь, кофе, крепкий черный чай, сладкие газированные напитки и соки. Идуш отметила, что они лишь усиливают обезвоживание.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.