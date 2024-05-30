Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:43, 30 мая 2024Экономика

Россияне назвали справедливый размер зарплаты для повышенного НДФЛ

«Выберу.ру»: 52 % россиян назвали доход в 5 млн руб. справедливым для НДФЛ 15 %

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Менее трети россиян (31 процента) согласились, что размер зарплаты в 2,5 миллиона рублей в год является справедливым для уплаты повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15 процентов. Об этом со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» пишет «Газета.ру».

При этом более половины респондентов (52 процента) назвали подходящей планкой для прогрессивной шкалы налогообложения годовой доход от 5 миллионов рублей. В то же время 17 процентов опрошенных считают, что налог в 15 процентов можно платить, если зарабатываешь около одного миллиона рублей в год.

Материалы по теме:
Госдума согласовала налоговые льготы. Как получить от них максимальную выгоду?
Госдума согласовала налоговые льготы.Как получить от них максимальную выгоду?
21 мая 2024
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024

Каждый второй россиянин (52 процента) рассказал об опасениях, что его заработок может стать меньше после принятия изменений в налоговой сфере, а 39 процентов опрошенных уверены, что их доходы останутся без изменений. Еще 9 процентов респондентов думают, что компании начнут выплачивать «в конверте» часть зарплаты, которая превышает минимальный лимит для шкалы налогообложения.

По мнению директора департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анны Романенко, налоговая реформа способствует сокращению неравенства в обществу и позволит увеличить поступления в бюджет, которые будут направлены на решение социальных вопросов. При этом порог для расчета НДФЛ должен регулярно пересматриваться, так как в текущей ситуации зарплаты населения будут расти вслед за инфляцией, добавила она.

Минфин РФ 28 мая внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Среди прочего, вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при этом изменения в налогообложении коснутся только тех россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» много лет боролась с раком

      В ЦБ согласовали кандидатуру нового главы оператора карт «Мир»

      Москвичей предупредили о дожде с грозой

      Названы сроки открытия круглогодичной навигации в восточном секторе Севморпути

      На Варламова составили протокол о дискредитации Российской армии

      Владелец «Пятерочки» выступил против регулирования цен на продукты

      Экс-премьер Швеции предрек разрешение мощи США после победы России на Украине

      Российская компания создала первый образец зарядной станции для электрокара

      В Харьковской области нашли западных наемников и «ярых нацистов»

      Напавшего на таксиста 19 лет назад россиянина приговорили к 25 годам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше