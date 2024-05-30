Россияне назвали справедливый размер зарплаты для повышенного НДФЛ

«Выберу.ру»: 52 % россиян назвали доход в 5 млн руб. справедливым для НДФЛ 15 %

Менее трети россиян (31 процента) согласились, что размер зарплаты в 2,5 миллиона рублей в год является справедливым для уплаты повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15 процентов. Об этом со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» пишет «Газета.ру».

При этом более половины респондентов (52 процента) назвали подходящей планкой для прогрессивной шкалы налогообложения годовой доход от 5 миллионов рублей. В то же время 17 процентов опрошенных считают, что налог в 15 процентов можно платить, если зарабатываешь около одного миллиона рублей в год.

Каждый второй россиянин (52 процента) рассказал об опасениях, что его заработок может стать меньше после принятия изменений в налоговой сфере, а 39 процентов опрошенных уверены, что их доходы останутся без изменений. Еще 9 процентов респондентов думают, что компании начнут выплачивать «в конверте» часть зарплаты, которая превышает минимальный лимит для шкалы налогообложения.

По мнению директора департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анны Романенко, налоговая реформа способствует сокращению неравенства в обществу и позволит увеличить поступления в бюджет, которые будут направлены на решение социальных вопросов. При этом порог для расчета НДФЛ должен регулярно пересматриваться, так как в текущей ситуации зарплаты населения будут расти вслед за инфляцией, добавила она.

Минфин РФ 28 мая внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Среди прочего, вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при этом изменения в налогообложении коснутся только тех россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год).