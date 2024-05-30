Россиянин на электросамокате сбил женщину и попал под статью

В Туле предъявили обвинение мужчине, который на электросамокате сбил женщину

В Туле следователи предъявили обвинение 42-летнему местному жителю, который на электросамокате сбил женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 268 («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта») УК РФ. Свою вину он признал в полном объеме. Его дело скоро направят прокурору.

По версии следствия, 1 апреля мужчина ехал на арендованном электросамокате в оживленном месте и не снизил вовремя скорость. В результате он врезался в выходящую из магазина местную жительницу, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Ранее в Санкт-Петербурге 88-летнюю блокадницу сбил электросамокат. Пожилая женщина отделалась ушибами и ссадинами.