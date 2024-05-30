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15:54, 30 мая 2024Экономика

Россиянин отсудил почти миллион рублей за неисправный холодильник

Житель Читы отсудил 850 тысяч рублей за неисправный холодильник

Фото: Zephyr_p / Shutterstock / Fotodom

Житель Читы отсудил почти миллион рублей за неисправный холодильник. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

Мужчина приобрел бытовую технику в начале прошлого года в одном из популярных профильных магазинов за 200 тысяч рублей. Он также заказал услугу по доставке, установке и настройке холодильника. Через три дня после установки россиянин обнаружил, что ледогенератор в нем не работает. Читинец обратился в сервисный центр, который подтвердил наличие дефекта. После этого он направил магазину претензию и потребовал вернуть деньги за холодильник, произвести перерасчет стоимости в случае ее увеличения, а также возместить убытки, но не получил ответа и решил идти в суд.

По решению суда первой инстанции с компании взыскали стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, а также штраф — всего более 325 тысяч рублей. Позднее региональная судебная коллегия по гражданским делам пересчитала неустойку и штраф, в результате чего сумма выплат в итоге выросла до 850 тысяч рублей. На ее увеличение повлияло то, что после суда первой инстанции магазин не полностью выплатил средства мужчине, а холодильник за это время успел подорожать. Помимо этого, штраф к тому времени стал вчетверо больше.

Ранее в мае стало известно, что житель Владимира отсудил 1,7 миллиона рублей за ямы на дороге.

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      Полина Кислицына
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