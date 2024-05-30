Россиянин получил более 15 лет колонии за секс со школьницей

В Петербурге мужчина получил 15,5 года колонии за секс со школьницей

Санкт-Петербургский городской суд приговорил 22-летнего Владислава Чигирина к 15,5 годам лишения свободы за секс с несовершеннолетней школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Чигирин признан виновным по части 6 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Во время заседания осужденный отказался от дачи показаний. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми, а также трудовой деятельностью в организациях, работающих с несовершеннолетними детьми на срок десять лет. Установлено, что Чигирин уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Как установил суд, осужденный совершил половое сношение с девочкой, не достигшей 14-летнего возраста. Подробности преступления не раскрываются. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в понуждении несовершеннолетних девушек к действиям сексуального характера.