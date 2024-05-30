Россиянин за 10 минут ограбил два алкомаркета и попался

В Калининграде задержан мужчина, который за 10 минут ограбил два алкомаркета

В Калининграде задержан 29-летний мужчина, который за 10 минут ограбил два алкомаркета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Калининградской области.

В отношении него возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, о первом налете на алкомаркет, расположенный на улице Карла Маркса, полицейским рассказал сотрудник магазина. По его словам, неизвестный мужчина взял со стеллажа бутылку водки и скрылся, не рассчитавшись за товар. Спустя 10 минут об аналогичной ситуации рассказал продавец пивного магазина. Он сказал, что один из посетителей похитил две бутылки пива и сбежал. По записям с камер видеонаблюдения оперативники установили, что оба налета совершил один и тот же человек. Его задержали в одном из дворов города.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово 34-местная жительница была задержана за ограбление интим-магазина с помощью телефонного фонарика.