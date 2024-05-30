Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:15, 30 мая 2024Россия

Российские пожарные спасли 48 кроликов

МЧС России: в Астрахани пожарные спасли 48 кроликов
СюжетПожары в России

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Во время тушения пожара в Астрахани огнеборцы спасли 48 кроликов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что огонь охватил два частных дома и хозяйственную постройку. Площадь пожара составила 155 квадратных метров. Владелец недвижимости вызвал пожарных и сообщил им о находящихся внутри животных.

Прибывшие на место сотрудники ликвидировали возгорание, а также спасли животных. В результате никто не пострадал.

«Нам важна каждая жизнь!», — подчеркнули в МЧС.

Ранее в Приморском крае местные жители спасли дикого лесного кота, занесенного в Красную книгу России, который попал под колеса автомобиля. При осмотре выяснилось, что задняя лапа кота сломана. В итоге медики прооперировали его и отправили в «Центр тигр» на реабилитацию.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил выплату двух пенсий для семей погибших участников СВО. Кто сможет их получить?

      В Израиле разочарованы отказом США ввести санкции против МУС

      Женщина нашла в интернете порно с собой и испугалась

      В Британии заявили о жестком предупреждении Путина Западу

      Герой мема о добром военкоме стал участником программы «Время героев»

      Лавров оценил идею о конференции по Украине с участием России

      В Британской газете переписали заголовок-приговор для Украины

      Россиянка поехала в США и рассказала о несчастной жизни переехавший туда русских

      Мужчина попытался избавиться от эрекции и примерз пенисом к замороженной курице

      ВСУ повредили ЛЭП в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше