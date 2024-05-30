Российские пожарные спасли 48 кроликов

МЧС России: в Астрахани пожарные спасли 48 кроликов

Во время тушения пожара в Астрахани огнеборцы спасли 48 кроликов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что огонь охватил два частных дома и хозяйственную постройку. Площадь пожара составила 155 квадратных метров. Владелец недвижимости вызвал пожарных и сообщил им о находящихся внутри животных.

Прибывшие на место сотрудники ликвидировали возгорание, а также спасли животных. В результате никто не пострадал.

«Нам важна каждая жизнь!», — подчеркнули в МЧС.

Ранее в Приморском крае местные жители спасли дикого лесного кота, занесенного в Красную книгу России, который попал под колеса автомобиля. При осмотре выяснилось, что задняя лапа кота сломана. В итоге медики прооперировали его и отправили в «Центр тигр» на реабилитацию.