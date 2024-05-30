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09:23, 30 мая 2024Силовые структуры

Российский военный четыре месяца уклонялся от службы и получил пять лет колонии

В Бурятии военного осудили на пять лет за уклонение от службы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Соелу Цыденова за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военный решил отдохнуть от исполнения обязанностей и 23 октября 2023 года не вернулся на службу. Спустя четыре месяца сотрудники правоохранительных органов разыскали его и доставили в воинскую часть.

Цыденов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Барнаульский гарнизонный военный суд в Алтайском крае приговорил к 7,5 года колонии общего режима военного Эдуарда Барковского, который самовольно оставил место службы на полтора года.

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      Екатерина Кашурникова
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