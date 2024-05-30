Советник Путина Ямпольская получила еще одну должность

Советник президента Ямпольская назначена председателем набсовета «Русского мира»

Советник президента России Владимира Путина Елена Ямпольская назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир». Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе также говорится, что Ямпольская будет включена в состав Совета при президенте РФ по русскому языку. Из Совета будет исключен Владимир Толстой.

Указ вступает в силу со дня подписания в четверг, 30 мая.

Фонд «Русский мир» создали в 2007 году по указу главы государства. Он занимается популяризацией культуры и русского языка, поддержкой программ по его изучению в России и за рубежом.