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11:03, 30 мая 2024Россия

Советник Путина Ямпольская получила еще одну должность

Советник президента Ямпольская назначена председателем набсовета «Русского мира»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Советник президента России Владимира Путина Елена Ямпольская назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир». Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе также говорится, что Ямпольская будет включена в состав Совета при президенте РФ по русскому языку. Из Совета будет исключен Владимир Толстой.

Указ вступает в силу со дня подписания в четверг, 30 мая.

Фонд «Русский мир» создали в 2007 году по указу главы государства. Он занимается популяризацией культуры и русского языка, поддержкой программ по его изучению в России и за рубежом.

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      Варвара Кошечкина
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