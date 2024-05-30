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16:39, 30 мая 2024Экономика

В квартиры россиян проникли американские сверчки

Биолог Онистратенко: американский банановый сверчок проникает в дом с фруктами

Фото: Gryllus assimilis / Wikipedia

Жители Волгограда стали обнаруживать в своих домах банановых сверчков. Для наших широт это насекомое нехарактерно, но активно обживается в местных квартирах, рассказал биолог и научный сотрудник ВолГУ Николай Онистратенко порталу V1.RU.

В дикой природе они не обитают и разводятся искусственно в том числе и для зоокорма. По словам специалиста, экзотические сверчки могут попасть в квартиру с овощами и фруктами из магазина. Кроме того, такие сверчки — популярное лакомство ежей, рептилий и пауков, которых в качестве питомцев держат люди. Насекомые могли выбраться на свободу и поселиться в укромном уголке.

В основном они питаются нежной растительностью, отмершими частями растений, реже — мелкими животными. Но в квартирах им тоже есть чем поживиться. «В доме будет питаться органическим мусором, крошками с вашего стола и мелкими членистоногими, что наблюдают за вами, когда вы думаете, что вас никто не видит», — пояснил эксперт. Американские сверчки не опасны для человека.

Ранее штат Невада захватили мормонские сверчки-каннибалы. Местным жителям пришлось запираться в домах, спасаясь от роя насекомых.

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