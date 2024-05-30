Туристов попросили перестать массово ездить на популярные курорты Европы

Daily Mail: TUI попросил туристов перестать ездить на Балеарские острова

Туристическое агентство TUI попросило туристов перестать массово ездить на популярные курорты Балеарских островов Испании. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что гендиректор туроператора Себастьян Эбель пожаловался на отсутствие мест на европейском курорте. Он предложил туристам обратить внимание на другие средиземноморские направления. В их числе Египет, Турция и Алжир.

Эбель также затронул тему антитуристических протестов на курортах Испании, заметив, что вместо постройки новых отелей теперь будут строить жилые комплексы. Таким образом он подтвердил, что протестующие получили желаемое.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе объявили голодовку в знак протеста. Люди жалуются, что туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.