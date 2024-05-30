Украина получит десятки миллионов евро от Швеции

Украина заявила о предоставлении Швецией €42,5 млн на восстановление энергетики

Власти Швеции решили предоставить Украине десятки миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе украинского министерства энергетики.

В ведомстве уточнили, что в рамках пакета финансовой помощи партнеры направят в Фонд поддержки энергетики Украины порядка 42,5 миллиона евро. Еще около 12,7 миллиона евро будут направлены на поддержку украинской энергосистемы через Программу развития ООН в республике.

Предполагается, что предоставленные средства будут потрачены на энергооборудование и восстановление энергоинфраструктуры Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.

Ранее вице-премьер Швеции Эбба Буш сообщала, что страна передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда евро. Он будет включать в себя самолеты наблюдения ASC 890, ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Rb 99, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры Type 302.