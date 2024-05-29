Швеция передаст Украине самый крупный пакет военной помощи

Bild: Швеция передаст Украине новый пакет помощи на сумму 1,2 миллиарда евро

Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщает «Bild на русском».

«Швеция поддерживает Украину 16-м пакетом помощи, самым крупным на сегодняшний день», — заявила вице-премьер страны Эбба Буш.

Отмечается, что пакет помощи будет включать самолеты наблюдения ASC 890, ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Rb 99, артиллерийские боеприпасы и бронетранспортеры Type 302.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что Стокгольм откладывает запланированную поставку шведских истребителей Gripen на Украину. По его словам, это связано с вводом в эксплуатацию многоцелевых боевых самолетов F-16.