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11:57, 29 мая 2024Мир

Швеция передаст Украине самый крупный пакет военной помощи

Bild: Швеция передаст Украине новый пакет помощи на сумму 1,2 миллиарда евро

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / Globallookpress.com

Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщает «Bild на русском».

«Швеция поддерживает Украину 16-м пакетом помощи, самым крупным на сегодняшний день», — заявила вице-премьер страны Эбба Буш.

Отмечается, что пакет помощи будет включать самолеты наблюдения ASC 890, ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Rb 99, артиллерийские боеприпасы и бронетранспортеры Type 302.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что Стокгольм откладывает запланированную поставку шведских истребителей Gripen на Украину. По его словам, это связано с вводом в эксплуатацию многоцелевых боевых самолетов F-16.

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      Виктория Кондратьева
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