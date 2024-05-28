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13:30, 28 мая 2024Мир

Швеция отложила поставку истребителей Gripen на Украину

Reuters: Швеция отложила поставку истребителей Gripen на Украину ради F-16

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Стокгольм откладывает запланированную поставку шведских истребителей Gripen на Украину ради ввода в эксплуатацию многоцелевых боевых самолетов F-16, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон. Его цитирует корреспондент новостного агентства TT, передает Reuters.

«Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению самолетов F-16», — объяснил глава оборонного ведомства, добавив, что другие союзники Украины также попросили Швецию повременить с поставками Gripen по этой причине.

Ранее стало известно, что Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16. Соответствующее соглашение было подписано между президентом Украины Владимиром Зеленским и бельгийским премьер-министром Александром Де Кро.

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