Reuters: Швеция отложила поставку истребителей Gripen на Украину ради F-16

Стокгольм откладывает запланированную поставку шведских истребителей Gripen на Украину ради ввода в эксплуатацию многоцелевых боевых самолетов F-16, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон. Его цитирует корреспондент новостного агентства TT, передает Reuters.

«Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению самолетов F-16», — объяснил глава оборонного ведомства, добавив, что другие союзники Украины также попросили Швецию повременить с поставками Gripen по этой причине.

Ранее стало известно, что Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16. Соответствующее соглашение было подписано между президентом Украины Владимиром Зеленским и бельгийским премьер-министром Александром Де Кро.