Украинский подросток погиб в ДТП в Польше при попытке скрыться от полиции

Interia: украинский подросток погиб в ДТП в Польше в ходе побега от полиции

Двое подростков, один из которых оказался украинцем, погибли в ДТП в Польше при попытке скрыться от полиции. Об этом сообщило издание Interia.

Во время дежурства сотрудники ГИБДД заметили движущийся с выключенными фарами Audi A4. Стражи порядка потребовали водителя остановиться, однако тот попытался скрыться.

В ходе побега нарушители разогнались до 150 километров в час. В какой-то момент навстречу Audi выехал другой автомобиль. Желая избежать столкновения, подростки свернули в сторону и врезались в дерево.

В результате ДТП 16-летний украинец погиб на месте. Его 17-летнюю подругу доставили в больницу, где она скончалась.

Ранее в Свердловской области автобус с детской хоккейной командой выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились двое участников спецоперации. Один из бойцов купил квартиру на военный сертификат и ехал в МФЦ закрывать сделку. Спасти обоих военнослужащих, а также ехавшую вместе с ними риелтора не удалось.