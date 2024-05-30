В «АвтоВАЗе» заявили о работе с запчастями по «советской» системе

В «АвтоВАЗе» рассказали о хранении запасов на складах по «советской» системе

Страхуясь от перебоев с поставками комплектующих, «АвтоВАЗ» перешел на хранение запасов запчастей на складах, рассказал вице-президент по продажам и маркетингу российского автопроизводителя Дмитрий Костромин, назвавший такую систему работы «советской». Его цитирует «Интерфакс».

По словам топ-менеджера, такие шаги, продиктованные в том числе санкционными рисками, требуют от компании заморозки значительных средств и связаны с максимальной адаптацией к внешней среде.

«В прошлом году были перебои поставок комплектующих из разных стран. В этом году — не сглазить бы — с поставками компонентов все стабильно, как и с запасом», — сказал представитель концерна.

В сентябре 2022 года его президент Максим Соколов отмечал, что «АвтоВАЗу» пока не удалось найти замену примерно трети компонентов (1,5 из 4,5 тысячи), из которых собирают Lada. После этого продавцы машин даже жаловались, что значительная часть Lada Vesta NG поступают с завода недоукомплектованными, без кнопок ГЛОНАСС и рамки щитка приборов. Позднее в российском автогиганте заявили о локализации и замещении к концу 2023 года более 1,2 тысячи деталей, узлов и материалов, ранее импортировавшихся из недружественных стран.