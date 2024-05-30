В Европе задумались о заградительных пошлинах на все сельхозтовары из России

Швеция предложила ввести заградительные пошлины на все сельхозтовары из РФ

В Евросоюзе задумались о введении заградительных пошлин не только на зерно, но и на все сельхозтовары из России и Белоруссии. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, ее слова приводит ТАСС.

«Швеция предложила ЕС ввести аналогичные пошлины и на другие продовольственные продукты из России и Белоруссии, помимо зерна», — отметила бельгийский министр. Уже введенные пошлины ЕС помогут бороться с продажей «украденного на Украине зерна», сказала Лябиб, подразумевая зерно, собранное в новых российских регионах.

Ранее Совет ЕС утвердил введение запретительных тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии, они вступят в силу с 1 июля. В зависимости от конкретного продукта пошлины вырастут либо на 95 евро за тонну, либо до 50 процентов. Ограничения не коснутся зерна, которое следует в третьи страны через европейские порты. В заявлении, опубликованном на сайте Евросовета, подтверждается, что в практическом плане новые тарифы направлены на полное прекращение поставок зерна из России и Белоруссии.