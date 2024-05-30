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12:45, 30 мая 2024Экономика

Евросоюз утвердил решение ввести пошлины на зерно из России

Совет Евросоюза утвердил введение заградительных пошлин на зерно из РФ с 1 июля

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Заградительные пошлины на поставки зерна из России и Белоруссии в Евросоюз вступят в силу с 1 июля текущего года. Такое решение утвердил Совет Евросоюза, сообщил в X (бывший Twitter) вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В зависимости от конкретного продукта пошлины вырастут либо на 95 евро за тонну, либо до 50 процентов. Ограничения не коснутся зерна, которое следует в третьи страны через европейские порты.

По его словам, меры позволят предотвратить дестабилизацию зернового рынка в Европе, на что рассчитывает Россия, ограничит доходы Москвы для продолжения боевых действий на Украине, а также пресечет поставки украденного на Украине зерна в страны Евросоюза.

В заявлении, опубликованном на сайте Евросовета, подтверждается, что в практическом плане новые тарифы направлены на полное прекращение поставок зерна из России и Белоруссии.

Ранее председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что с 1 июля прошлого года страна экспортировала больше 60 миллионов тонн зерна, что уже превышает показатели прошлого сельскохозяйственного года были более чем на 10 миллионов тонн.

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      Платон Щукин
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