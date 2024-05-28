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11:31, 28 мая 2024Экономика

Россия поставила новый рекорд в экспорте зерна

Экспортеры российского зерна добились очередного рекорда

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С 1 июля 2023 года Россия экспортировала больше 60 миллионов тонн зерна. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, таким образом, показатели прошлого сельскохозяйственного года были превышены более чем на 10 миллионов тонн.

Зернин подчеркнул, что теперь уже ни у кого не возникает сомнений в очередном рекорде. По пшенице рекорд побит на пять миллионов тонн. Аналогичная ситуация с фуражными культурами — ячменем и кукурузой.

Председатель правления Союза экспортеров заверил, что Россия приучает мировой рынок к тому, что она не только лидирует по экспорту пшеницы, но и может считаться надежным поставщиком других культур.

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Зернин рассказал, что российские экспортеры зерна не стали замыкаться на привычных им рынках сбыта и решили освоить новые. Как следствие, в соответствующих поставках выросла доля государств Азии, Африки и Латинской Америки. Заново открыты рынки Индонезии, Марокко и Эритреи. Увеличен экспорт фуражных культур в КНР.

Ранее сообщалось, что с начала этого сельскохозяйственного сезона суммарные объемы вывоза пшеницы из России увеличились на 11 процентов.

Кроме того, есть прогнозы, что по итогам сельскохозяйственного сезона 2024 года Россия впервые займет около 26 процентов мирового рынка пшеницы.

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