В Латвии потребовали посадить активистку на 3,5 года из-за флага России

Прокуратура Латвии потребовала для активистки 3,5 года тюрьмы из-за флага России

Прокуратура Латвии потребовала в суде 3,5 года тюрьмы для активистки Елены Крейле. Женщину могут посадить за демонстрацию на окне собственной квартиры флага России, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубжье».

«Женщина выступала против чествования нацизма в Латвии и за дружбу между русскими и латышами», — говорится в публикации.

Отмечается, что ее судят по статье о публичном оправдании агрессии и военных преступлений России на Украине.

Ранее в Латвии высказались об отправке войск НАТО на Украину. По словам президента республики Эдгарса Ринкевичса, дискуссия об этом идет преимущественно в СМИ, а не на официальных площадках альянса, и, следовательно, имеет мало отношения к реальности.