В России обнаружили картель продавцов наушников

ФАС выявила преступный сговор среди продавцов наушников на маркетплейсах в РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила, что некоторые продавцы беспроводных наушников в конце 2023-го и начале 2024 года координировали свою деятельность с помощью общего чата в мессенджере ради поддержания цен и борьбы с конкурентами, в связи с чем, сообщили в ведомстве, было возбуждено дело.

По данным службы, «участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал». Также рейтинг конкурентов на маркетплейсах искусственно занижался с помощью негативных отзывов.

В ФАС проанализировали полученную информацию, а также динамику цен на указанный вид товара на маркетплейсах, и пришли к выводу о синхронности их повышения, совпадающего с датами соответствующих сообщений в мессенджере. В связи с этим предполагаемым участникам картельного сговора грозят оборотные штрафы.

Ранее стало известно, что ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства и запросила у компании мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в операционной системе IOS.