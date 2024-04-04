ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства, поэтому запросила у компании мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в операционной системе мобильных устройств Apple, сообщают «Известия».
Отмечается, что в настоящее время пользователи iOS-гаджетов из России не могут применять их полный функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты, так как Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства отечественных финорганизаций. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store.
Более того, технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для Apple Pay, в которой невозможно привязать российские банковские карты, поэтому системы Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay подключить нельзя.
В ФАС пояснили, что такие действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ее деятельность создает выгодные условия только для собственных приложений.
Ранее в работе сервисов Apple произошел масштабный сбой. Такая информация отобразилась на сайте Downdetector, который отслеживает масштабные сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.