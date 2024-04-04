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06:18, 4 апреля 2024Наука и техника

ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

«Известия»: ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства, поэтому запросила у компании мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в операционной системе мобильных устройств Apple, сообщают «Известия».

Отмечается, что в настоящее время пользователи iOS-гаджетов из России не могут применять их полный функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты, так как Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства отечественных финорганизаций. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store.

Более того, технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для Apple Pay, в которой невозможно привязать российские банковские карты, поэтому системы Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay подключить нельзя.

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В ФАС пояснили, что такие действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ее деятельность создает выгодные условия только для собственных приложений.

Ранее в работе сервисов Apple произошел масштабный сбой. Такая информация отобразилась на сайте Downdetector, который отслеживает масштабные сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

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      Марина Совина
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