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19:04, 30 мая 2024Экономика

В России появится семейная налоговая выплата

Минтруд: с 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

С 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата, сообщается на сайте Минтруда. Она охватит около четырех миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей.

«Получить ее смогут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека», — сказано в сообщении.

Размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов, поэтому индивидуален для каждой семьи. Так, отец двоих детей, зарабатывающий 70 тысяч рублей в месяц, сможет получить свыше 51 тысячи рублей.

Предельная сумма дохода для получения выплаты зависит от региона проживания семьи: в среднем по стране семья из четырех человек сможет рассчитывать на нее при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 миллиона рублей на семью. Новая мера поддержки защищена от списаний за долги.

«Выплата адресована родителям, которые участвуют в финансовом обеспечении своих детей: то есть родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на семейную налоговую выплату», — отметили в ведомстве.

При назначении выплаты будет учитываться не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил выплату двух пенсий для семей, потерявших кормильца-участника специальной военной операции.

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      Варвара Кошечкина
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