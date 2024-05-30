В России резко подняли штрафы для самокатчиков-нарушителей

Пьяных самокатчиков в России решили штрафовать на 150 тысяч рублей

Для того, чтобы повысить культуру управления самокатами, в России решили резко ужесточить наказания за нарушение правил безопасного вождения. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию операторов микромобильности. По ее данным, суммы штрафов варьируются от 500 до 150 тысяч рублей.

За передачу управления самокатом ребенку будут взимать до 10 тысяч рублей, за поездку вдвоем и большим число пассажиров — пять тысяч рублей, за проезд пешеходного перехода — одну тысячу рублей. За самокат, брошенный поперек дороги или вне зоны парковки, придется раскошелиться на 500 рублей.

Дороже всего обойдется катание на самокате пьяным или в состоянии наркотического опьянения — 150 тысяч рублей. Столько же придется заплатить за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя.

Как рассказала директор Ассоциации Ксения Эрдман в прошлом сезоне взятыми на прокат самокатами воспользовались 36,5 миллиона человек и не более 1 процента от этого числа систематически и злостно пренебрегают и правилами дорожного движения, и правилами сервисов. Однако именно из-за поведения таких людей в обществе складывается негативное отношение к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Эрдман подчеркнула, что увеличение штрафов следует рассматривать как способ принудительного повышения культуры вождения и ответственности для нарушителей. Кроме того, она напомнила, что штрафы, введенные сервисами-кикшеринга, не подменяют государственные штрафы за нарушение ПДД.

Не исключено, что в будущем в России создадут единый реестр недобросовестных арендаторов самокатов, чтобы они, будучи забаненными у одного оператора, не могли обращаться к другому.

Ранее выяснилось, что каждый второй житель крупных российских городов брал самокаты в аренду. Не меньше одного раза в неделю такими СИМами пользовались 74 процента горожан. Чаще всего с их помощью передвигаются по городу в утренние и вечерние часы.

В целом же аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая увеличилась на 26 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Чаще всего арендованными электросамокатами пользуются россияне в возрасте от 25-44 лет.