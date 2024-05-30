В России сообщили об исчезновении дешевых вин из Европы

Глава X5 Group Лобачева: вина стоимостью до 500 руб. исчезают с полок магазинов

Иностранные вина стоимостью до 500 рублей постепенно исчезают с полок российских магазинов и супермаркетов, эта тенденция затронула прежде всего напитки из европейских стран. Об этом заявила президент Х5 Group (владеет сетями «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева. Ее слова приводит РБК.

Подобную динамику она связала прежде всего с повышением с августа 2023 года пошлин на вино из недружественных стран с 12,5 до 20 процентов. На этом фоне также сократился ассортимент дешевых вин из США. С учетом этого освобождающуюся нишу активнее стали занимать российские напитки, пояснила Лобачева.

В то же время, добавила она, отечественные вина за последний год подорожали в среднем на 5-7 процентов. В свою очередь, стоимость импортных аналогов увеличилась на 10-20 процентов в зависимости от страны производства. Последнее было обусловлено не только увеличением пошлин, но и повышением акцизов. Так, с мая 2024 года налог на тихие вина вырос с 34 до 108 рублей за литр, а на игристые — с 45 до 141 рубля, заключила глава Х5.

Ранее в Федеральной таможенной службе (ФТС) заявили, что повышение пошлин на вино из недружественных стран привело к снижению поставок этой продукции из Италии. В то же время, как отметили в ведомстве, импорт вина из Франции и Испании, напротив, вырос. В пятерку лидеров среди европейских стран вошли Португалия и Германия. В итоге сейчас доля вина из недружественных стран в России составляет примерно две трети рынка.