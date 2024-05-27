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19:09, 27 мая 2024Экономика

Влияние роста пошлин на поставки вина из Европы оценили

В ФТС заявили, что рост пошлин не повлиял на поставки вина из Франции и Испании

Фото: PxHere

На фоне введенных ранее повышенных пошлин на импорт вина из недружественных стран доля его поставок из Италии снижается, а из Испании и Франции наоборот растет, заявил оценивший влияние изменений начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора, которого цитирует «Интерфакс».

Согласно приведенным чиновником данным, в топ-5 поставщиков вина на российский рынок из этой категории стран входят также Португалия и Германия. В целом вино из недружественных стран занимает сейчас около двух третей отечественного рынка — 68 процентов по доле выручки и 64 процента по натуральному объему.

Повышенный сбор на алкоголь из стран Европы, США и Австралии действует в РФ с 1 августа 2023 года. Пошлины увеличили почти в полтора раза, с 12,5 до 20 процентов.

Сейчас в России также обсуждается предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России о повышении ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200 процентов. В начале апреля Виктория Абрамченко, занимавшая пост вице-премьера РФ, рассказала, что эту инициативу рассмотрят на правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. В ФТС в понедельник отметили, что предлагаемый размер пошлины относится к категории запретительных.

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      Дмитрий Воронин
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