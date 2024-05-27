Возможный рост пошлин на вино из недружественных стран назвали запретительным

В ФТС оценили влияние возможного резкого повышения пошлин на вино из стран НАТО

Возможное установление ввозной пошлины для вин из стран НАТО в 200 процентов носило бы запретительный характер, рассказал ТАСС начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора, по словам которого «у каждого такого вопроса есть сторонники и есть противники».

«Такой размер пошлины — он относится к категории запретительных. Экономический эффект при ее уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции», — сказал чиновник, высказав мнение, что вино к такой категории не относится.

Согласно приведенной статистике, вино из недружественных стран занимает сейчас около двух третей российского рынка — 68 процентов по доле выручки и 64 процента по натуральному объему.

В начале апреля Виктория Абрамченко, занимавшая пост вице-премьера РФ, рассказала, что предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России о повышении ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200 процентов рассмотрят на правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Позднее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов отметил, что говорить о росте пошлин на вино из недружественных стран можно только после оценки влияния на отрасль повышенных с 1 мая акцизов.