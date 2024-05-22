Власти взяли паузу в вопросе о пошлинах на вино из стран НАТО

Минфин о пошлинах на вино из стран НАТО: надо оценить влияние повышения акцизов

Говорить о повышении пошлин на вино из недружественных стран можно только после оценки влияния на отрасль повышенных с 1 мая акцизов, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.

Взятую в этом вопросе паузу представитель власти объяснил тем, что новые шаги на фоне выросших в три раза акцизов могут привести к сильном росту стоимости алкоголя. «Нужно мониторить ситуацию. Вот это мы предложили», — сказал заместитель министра.

В начале апреля Виктория Абрамченко, занимавшая пост вице-премьера РФ, рассказала, что предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России о повышении ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200 процентов рассмотрят на правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Уточнялась необходимость взвешенного подхода, а также изучения ситуации с привлечением экспертов.

Акциз на игристые вина увеличился в России до 141 рубля за литр, а на вино — до 108 рублей за литр. До этого ставка составляла 45 и 34 рубля за литр соответственно. Для отечественного шампанского предусмотрели корректировку повышения, установив акциз до конца 2024 года на уровне 119 рублей.

