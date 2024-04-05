Резкое повышение акцизов на российское шампанское решили смягчить

В Думе одобрили снижение акцизов на российское игристое, поднимающихся с 1 мая

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил снижение акцизов на отечественные игристые вина, включая российское шампанское. Об этом сообщает ТАСС.

Ставки, которые должны были резко вырасти с 1 мая (с 45 до 141 рубля), в случае принятия поправок предлагается установить до конца 2024 года на уровне 119 рублей. Как пояснил один из авторов изменений депутат Айрат Фаррахов, таким смягчением решили поддержать российских виноделов.

Согласно принятому осенью 2023 года закону, акцизы на литр вина должны увеличиться с 34 до 108 рублей. В 2025-м и 2026-м годах запланировано повышение показателя до 112 и 116 рублей соответственно. Предполагалось, что в части винных напитков и шампанского, включая российское, в те же сроки акциз должен был достичь 147 и 153 рублей.

Теперь ожидается, что акциз на российское игристое с 1 мая по 31 декабря окажется на озвученном в поправках уровне, а в следующие два года достигнет 124 и 129 рублей за литр. Также депутаты предлагают установить в отношении крепленого вина в качестве единицы измерения налоговой базы один литр такой продукции вместо литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. В результате акциз на него должен составить с 1 мая по 31 декабря 2024 года — 141 рубль за литр, в 2025 году — 147 и в 2026-м в 153 рубля за литр.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили разрешить рекламу российского вина по ночам на всей территории России с использованием электронных табло. Соответствующие поправки к ожидающемуся 2 апреля рассмотрению законопроекта подготовили в парламентском комитете по экономической политике.