В России стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi

В России стартовали продажи китайских электромобилей Xiaomi SU7

В России стартовали продажи первого электромобиля китайского производителя Xiaomi. По данным «Российской газеты», на одном из классифайдов появилось объявление о продаже седана SU7, причем на автомобиль уже оформлен паспорт транспортного средства (ЭПТС), а сам он находится в Москве.

В наличии в РФ представлено авто в максимальной из доступных в Китае комплектации. Емкость батареи электрокара позволяет ему проехать на одном заряде до 800 километров, а до 100 километров в час Xiaomi SU7 разгоняется меньше, чем за 2,8 секунды. Максимальная скорость при этом ограничена — 265 километров в час. Машина оснащена мультимедиа с экраном 16,1 дюйма, а рядом функций можно управлять удаленно с помощью смартфона.

Цена автомобиля в России — 7,9 миллиона рублей, при использовании спецпредложений от дилера она может снизиться до 7,35 миллиона. При этом в Китае SU7 в таком же исполнении стоит 300 тысяч юаней (около 3,65 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что китайская корпорация Xiaomi получила более 70 тысяч заказов на свой первый электромобиль. Директор компании Лэй Цзюнь рассказал о планах поставить 100 тысяч SU7 в текущем году. Производитель электроники и смартфонов из КНР начал принимать заказы на SU7 в конце марта.