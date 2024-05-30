Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:47, 30 мая 2024Экономика

В России стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi

В России стартовали продажи китайских электромобилей Xiaomi SU7

Фото: David Zorrakino / Globallookpress.com

В России стартовали продажи первого электромобиля китайского производителя Xiaomi. По данным «Российской газеты», на одном из классифайдов появилось объявление о продаже седана SU7, причем на автомобиль уже оформлен паспорт транспортного средства (ЭПТС), а сам он находится в Москве.

В наличии в РФ представлено авто в максимальной из доступных в Китае комплектации. Емкость батареи электрокара позволяет ему проехать на одном заряде до 800 километров, а до 100 километров в час Xiaomi SU7 разгоняется меньше, чем за 2,8 секунды. Максимальная скорость при этом ограничена — 265 километров в час. Машина оснащена мультимедиа с экраном 16,1 дюйма, а рядом функций можно управлять удаленно с помощью смартфона.

Материалы по теме:
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию. Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию.Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
18 апреля 2024
Мир поразили гигантские кладбища электромобилей в Китае. Почему китайцы массово избавляются от них?
Мир поразили гигантские кладбища электромобилей в Китае.Почему китайцы массово избавляются от них?
23 сентября 2023

Цена автомобиля в России — 7,9 миллиона рублей, при использовании спецпредложений от дилера она может снизиться до 7,35 миллиона. При этом в Китае SU7 в таком же исполнении стоит 300 тысяч юаней (около 3,65 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что китайская корпорация Xiaomi получила более 70 тысяч заказов на свой первый электромобиль. Директор компании Лэй Цзюнь рассказал о планах поставить 100 тысяч SU7 в текущем году. Производитель электроники и смартфонов из КНР начал принимать заказы на SU7 в конце марта.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В суде прошли слушания по делу об убийстве разведчиками жительницы ЛНР. Она служила в ВСУ и ранее сдалась в плен

      Дачников призвали защитить огород от тли раствором одуванчиков

      Военным пенсионерам проиндексируют пенсии

      Участники СВО предложили свой вариант наказания для генерала Попова

      Россиянам раскрыли главные слова для перелетов

      США предложат Украине подписать двусторонний договор о безопасности

      Мишустин объяснил планку отсечения для прогрессивной шкалы НДФЛ

      Очередной иск на 30 миллионов рублей за «голую вечеринку» Ивлеевой отклонили

      Россиян предупредили об указывающем на опасное состояние безобидном симптоме

      Американский боец UFC тремя словами описал Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше