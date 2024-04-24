Китайский производитель смартфонов получил десятки тысяч заказов на автомобили

Китайская Xiaomi получила более 70 тысяч заказов на свой первый электромобиль

Китайская корпорация Xiaomi получила более 70 тысяч заказов на свой первый электромобиль — SU7. Об этом сообщил генеральный директор компании Лэй Цзюнь, его слова приводит CNBC.

Глава Xiaomi рассказал о планах поставить 100 тысяч таких автомобилей в текущем году. Производитель электроники и смартфонов из КНР начал принимать заказы на SU7 в конце марта. Стоимость машины в базовой комплектации составляет около 30,4 тысячи долларов — цена Tesla Model S выше примерно на четыре тысячи долларов.

Аналитики Citi прогнозируют, что компания сможет достичь безубыточности в производстве электромобилей, когда годовые продажи вырастут до 300-400 тысяч единиц. Эксперты ожидают, что Xiaomi выпустит 100 тысяч машин в этом году, а в 2026 году нарастит производство до 280 тысяч штук.

Ранее стало известно, что Tesla решила использовать свои действующие предприятия для выпуска к концу 2024 года более доступных по цене автомобилей на электрической тяге, отложив инвестиции в Индии. В компании передумали начинать в ближайшее время строительство завода в республике, для которого уже искали подходящую площадку.