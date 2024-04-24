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19:18, 24 апреля 2024Экономика

Китайский производитель смартфонов получил десятки тысяч заказов на автомобили

Китайская Xiaomi получила более 70 тысяч заказов на свой первый электромобиль

Фото: Florence Lo / Reuters

Китайская корпорация Xiaomi получила более 70 тысяч заказов на свой первый электромобиль — SU7. Об этом сообщил генеральный директор компании Лэй Цзюнь, его слова приводит CNBC.

Глава Xiaomi рассказал о планах поставить 100 тысяч таких автомобилей в текущем году. Производитель электроники и смартфонов из КНР начал принимать заказы на SU7 в конце марта. Стоимость машины в базовой комплектации составляет около 30,4 тысячи долларов — цена Tesla Model S выше примерно на четыре тысячи долларов.

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Аналитики Citi прогнозируют, что компания сможет достичь безубыточности в производстве электромобилей, когда годовые продажи вырастут до 300-400 тысяч единиц. Эксперты ожидают, что Xiaomi выпустит 100 тысяч машин в этом году, а в 2026 году нарастит производство до 280 тысяч штук.

Ранее стало известно, что Tesla решила использовать свои действующие предприятия для выпуска к концу 2024 года более доступных по цене автомобилей на электрической тяге, отложив инвестиции в Индии. В компании передумали начинать в ближайшее время строительство завода в республике, для которого уже искали подходящую площадку.

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