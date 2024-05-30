В российском городе коммунальщик решил покосить воду

В Туле заметили косящего болото коммунальщика

В Туле заметили и сняли на видео сотрудника коммунальной службы, который захотел покосить болото. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в Telegram-канале «Тула Жесть».

Необычного косильщика на Калужском шоссе увидел проезжавший мимо автомобилист. На сделанной им записи можно заметить, как мужчина в спецодежде, перчатках и шлеме стоит по колено в болоте и водит газонокосилкой над поверхностью воды, отчего по ней идет рябь. Автор публикации предположил, что мужчина перегрелся на работе.

Ранее в Петербурге на видео попал коммунальщик, который решил покосить снег, а также возвышавшиеся над ним кусты. В комитете по благоустройству города позднее объяснили, что на видео попал сотрудник «Калининского садово-паркового хозяйства», который ошибся при выборе инструмента для работы.

