Журналист Боуз заявил, что западные страны отрекаются от Зеленского

Журналист Чей Боуз из США заявил, что западные страны отрекаются от Украины и ее президента Владимира Зеленского, но при этом не хотят признавать поражение в конфликте с Россией. Такое мнение он выразил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Боуз процитировал свою статью 2023 года, в которой он написал, что западные страны начали отрекаться от Зеленского. Признаком этого он назвал дискуссии стран НАТО о том, стоит ли предоставлять Украине оружие для борьбы с Россией. Использование западного оружия, по мнению журналиста, стало бы для Киева самоуничтожением.

Боуз добавил, что НАТО и европейские страны, ведущие войну с Россией с помощью Украины, не желали и не желают признавать свое поражение в этом противостоянии. «Эскалация конфликта станет единственным способом для Запада избежать признания поражения и прекращения противостояния», — заключил журналист.

Ранее издание Asia Times заявило, что Западу не стоит разрешать Украине использовать переданное им оружие для ударов по территории России. По мнению обозревателя Кристофера Морриса, на атаки Москва может дать непредсказуемый ответ.