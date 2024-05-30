Верховный суд предостерег россиян от присвоения найденных на улице телефонов

Верховный суд РФ признал кражей присвоение найденного на улице телефона

Гражданин, нашедший на улице телефон, должен попытаться вернуть его владельцу, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за кражу. Такое разъяснение дал Верховный суд России, передает РИА Новости.

Прецедентом стало уголовное дело жительницы Башкирии, которая подобрала и оставила себе гаджет. Его обронила в автобусе пассажирка. Она неоднократно звонила на утерянный телефон, однако подобравшая его женщина проигнорировала звонки хозяйки, позже вынула сим-карту и стала пользоваться находкой сама.

Следственные органы разыскали женщину, возбудили в отношении нее уголовное дело о краже, а затем суд признал ее виновной и вынес приговор. Он был признан Верховным судом законным.

Ранее заместитель руководителя Департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова посоветовала россиянам при нахождении чужой пластиковой карты позвонить в банк, а не стараться самостоятельно найти владельца, чтобы избежать обвинений в краже.