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15:32, 30 мая 2024Силовые структуры

Верховный суд предостерег россиян от присвоения найденных на улице телефонов

Верховный суд РФ признал кражей присвоение найденного на улице телефона

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Гражданин, нашедший на улице телефон, должен попытаться вернуть его владельцу, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за кражу. Такое разъяснение дал Верховный суд России, передает РИА Новости.

Прецедентом стало уголовное дело жительницы Башкирии, которая подобрала и оставила себе гаджет. Его обронила в автобусе пассажирка. Она неоднократно звонила на утерянный телефон, однако подобравшая его женщина проигнорировала звонки хозяйки, позже вынула сим-карту и стала пользоваться находкой сама.

Следственные органы разыскали женщину, возбудили в отношении нее уголовное дело о краже, а затем суд признал ее виновной и вынес приговор. Он был признан Верховным судом законным.

Ранее заместитель руководителя Департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова посоветовала россиянам при нахождении чужой пластиковой карты позвонить в банк, а не стараться самостоятельно найти владельца, чтобы избежать обвинений в краже.

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      Любовь Ширижик
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