Захарова назвала отправку французских инструкторов на Украину провалом Парижа

Захарова: отправка французских инструкторов в ВСУ — провал стратегии Парижа

Отправка французских военных инструкторов в Вооруженные силы Украины (ВСУ) является провалом стратегии Парижа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Это говорит о том, что их первоначальный план в отношении Украины полностью провалился. Они судорожно ищут, как вести эту кампанию далее», — сказал дипломат, добавив, что Россия получает подтверждения планов Франции об отправке своих военных.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных французских дипломатов сообщило, что Елисейский дворец на следующей неделе намерен официально объявить об отправке военных инструкторов на Украину.