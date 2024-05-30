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15:08, 30 мая 2024Мир

Франция намерена официально объявить об отправке военных инструкторов на Украину

Reuters: Франция на следующей неделе объявит об отправке инструкторов на Украину

Фото: Charly Triballeau / Reuters

Елисейский дворец на следующей неделе намерен официально объявить об отправке военных инструкторов на Украину. Об этом со ссылкой на высокопоставленных французских дипломатов сообщает Reuters.

«Был достигнут серьзный прогресс в договоренностях, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе», — заявил один из источников.

По словам собеседников агентства, Париж намерен возглавить коалицию стран, желающих оказать Вооруженным силам Украину соответствующую помощь. Франция планирует послать несколько сотен инструкторов, а также обучить и вооружить украинскую бригаду, отметили они, добавив, что особый акцент в тренировках будет делаться на саперном деле и боевому слаживанию при поддержке переданной Западом авиации.

Ранее французский лидер Эммануль Макрон заявил, что Украине нужно разрешить атаковать западным оружием военные объекты на территории России.

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      Глеб Бажуткин
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