Франция намерена официально объявить об отправке военных инструкторов на Украину

Reuters: Франция на следующей неделе объявит об отправке инструкторов на Украину

Елисейский дворец на следующей неделе намерен официально объявить об отправке военных инструкторов на Украину. Об этом со ссылкой на высокопоставленных французских дипломатов сообщает Reuters.

«Был достигнут серьзный прогресс в договоренностях, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе», — заявил один из источников.

По словам собеседников агентства, Париж намерен возглавить коалицию стран, желающих оказать Вооруженным силам Украину соответствующую помощь. Франция планирует послать несколько сотен инструкторов, а также обучить и вооружить украинскую бригаду, отметили они, добавив, что особый акцент в тренировках будет делаться на саперном деле и боевому слаживанию при поддержке переданной Западом авиации.

Ранее французский лидер Эммануль Макрон заявил, что Украине нужно разрешить атаковать западным оружием военные объекты на территории России.