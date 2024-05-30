Звезда КВН раскрыла секрет счастливого замужества

Российская актриса, бывшая участница КВН Елена Борщева, 19 лет живущая в браке со спортсменом Валерием Юшкевичем, раскрыла секрет счастливых отношений. Слова юмористки передает портал «Proзвезд».

По словам Борщевой, их с мужем объединила любовь к юмору и КВН. В то же время у каждого из них есть собственные увлечения, добавила звезда КВН: ее супруг занимается спортом и очень любит природу, а ей нравится читать и рисовать.

Юмористка отметила, что в браке важно, чтобы люди сохраняли интерес друг к другу и имели общие ценности. «Для нас обоих очень важна семья. Поэтому весь секрет наших отношений заключается в ежедневном труде, взаимоуважении и, конечно, любви!» — заключила она.

Ранее Борщева раскрыла необычную традицию в семье ее отца, живущего в Панаме. Актриса рассказала, что ее родственники выращивают в огороде ананасы и делают с ними пироги.

Елена Борщева в 2005 году вышла замуж за тренера по фитнесу из Белоруссии Валерия Юшкевича. Пара воспитывает двух дочерей.