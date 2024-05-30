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10:06, 30 мая 2024Культура

Звезда «Моей прекрасной няни» прокомментировала смерть Заворотнюк

Актриса Дубакина рассказала, что узнала о смерти Заворотнюк рано утром
Екатерина Дубакина

Екатерина Дубакина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая роль старшей дочери Максима Шаталина в «Моей прекрасной няне», прокомментировала смерть Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Super.ru.

По ее словам, она узнала о трагической новости рано утром. «Я не общалась с родственниками, сил им. Она очень трудолюбивый человек, благодарна судьбе за знакомство с ней», — сказала Дубакина.

Актриса также отметила, что Заворотнюк никогда не показывала усталости, всегда была бодрой и отзывчивой.

Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни после продолжительной болезни — в 2019 году у нее диагностировали рак мозга. Актриса прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она признавалась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну.

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      Варвара Кошечкина
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