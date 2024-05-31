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09:12, 31 мая 2024Из жизни

106-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

106-летняя женщина из США назвала секретом долгой жизни ежедневные прогулки

Фото: NeydtStock / Shutterstock / Fotodom

Жительница США отпраздновала 106-й день рождения и раскрыла секреты долгой жизни. Об этом сообщает CBS News.

Сара Салливан почти всю жизнь прожила в городке Коста-Меса, штат Калифорния. Из-за почтенного возраста женщина некоторое время назад переехала в дом для престарелых, однако в ее день рождения к ней приехали друзья, дочь Пола и сын Дэвид. Для Салливан приготовили праздничный торт, в ее честь гости исполнили праздничную песню под аккомпанемент гитары и губной гармошки.

Дочь Салливан назвала главным секретом долголетия матери отменное здоровье и ежедневные прогулки: долгожительница никогда не курила, не пила алкоголь и отказалась получать водительские права. Поэтому она везде ходила пешком, каждый день делая минимум десять тысяч шагов еще до того, как это стало модным.

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Ранее 103-летняя долгожительница из Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет долголетия. Причиной долгой жизни британка считает доброе отношение к себе и другим.

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      Антонина Черташ
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