106-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

106-летняя женщина из США назвала секретом долгой жизни ежедневные прогулки

Жительница США отпраздновала 106-й день рождения и раскрыла секреты долгой жизни. Об этом сообщает CBS News.

Сара Салливан почти всю жизнь прожила в городке Коста-Меса, штат Калифорния. Из-за почтенного возраста женщина некоторое время назад переехала в дом для престарелых, однако в ее день рождения к ней приехали друзья, дочь Пола и сын Дэвид. Для Салливан приготовили праздничный торт, в ее честь гости исполнили праздничную песню под аккомпанемент гитары и губной гармошки.

Дочь Салливан назвала главным секретом долголетия матери отменное здоровье и ежедневные прогулки: долгожительница никогда не курила, не пила алкоголь и отказалась получать водительские права. Поэтому она везде ходила пешком, каждый день делая минимум десять тысяч шагов еще до того, как это стало модным.

Ранее 103-летняя долгожительница из Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет долголетия. Причиной долгой жизни британка считает доброе отношение к себе и другим.