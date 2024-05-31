48-летняя Тина Канделаки сменила имидж

48-летняя телеведущая Тина Канделаки сменила имидж и показала новую прическу

Телеведущая Тина Канделаки неожиданно сменила имидж и показала результат поклонникам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость опубликовала видео, в котором продемонстрировала свой новый образ для ежегодной премии «ИРИ». На размещенных кадрах видно, что телезвезда сменила прическу — отстригла челку и волосы до плеч.

В декабре 2023 года Канделаки раскрыла секреты стройности. Телеведущая рассказала, что для этого важно правильно питаться, регулярно заниматься спортом и соблюдать режим сна.