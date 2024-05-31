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04:30, 31 мая 2024Ценности

51-летняя модель показала фигуру в красном купальнике

51-летняя модель Молли Симс показала фигуру в красном купальнике

Фото: @mollybsims

Американская модель и актриса Молли Симс поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица показала фигуру в купальнике красного цвета, который был оформлен глубоким декольте. Из аксессуаров на ней были — солнцезащитные очки, серьги-гвоздики в виде сердец и массивная золотая цепь. При этом волосы знаменитость собрала в низкий хвост, а от макияжа отказалась.

Известно, что телезвезда отдыхала на курорте в городе Палм-Спрингс, штат Калифорния.

В ноябре 2023 года известная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова разместила откровенный снимок и порадовала фанатов. 58-летняя манекенщица предстала перед камерой топлес, прикрыв книгой обнаженную грудь.

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      Карина Черных
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