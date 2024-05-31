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10:49, 31 мая 2024Ценности

53-летняя ведущая показала фигуру в мокром платье с откровенным декольте

Ведущая Аманда Холден показала фигуру в мокром платье с глубоким декольте

Фото: Richard Lincoln / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская ведущая Аманда Холден примерила откровенный наряд для полуфинала телепроекта Britain's Got Talent. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

На размещенных кадрах 53-летняя знаменитость показала фигуру в мокром шелковом платье кремового цвета, оформленном глубоким декольте, длинным шлейфом и открытой спиной. При этом видно, что бретели изделия украшены золотистыми цепями и объемными камнями.

Визажисты сделали Холден макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, дополнили ее образ укладкой с эффектом мокрых волос, длинными серьгами с камнями и массивными браслетами.

Ранее сообщалось, что Аманда Холден появилась на публике в откровенном виде. Тогда ведущая попала в объектив папарацци в сером костюме, под которым отсутствовал бюстгальтер.

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      Мария Винар
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