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07:16, 29 мая 2024Ценности

53-летняя ведущая появилась на публике без бюстгальтера

53-летняя ведущая Аманда Холден прошлась по Лондону без бюстгальтера

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Британская ведущая Аманда Холден появилась на публике в откровенном наряде и попала в объектив папарации. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

53-летняя знаменитость прошлась по улицам Лондона в сером костюме, который состоял из жилета и юбки длины макси. При этом на размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер отказалась от бюстгальтера, а в руках она держала сумку с цветочным принтом модного дома Dior. В качестве обуви телезвезда выбрала бежевые босоножки на каблуках.

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Известно, что Холден направлялась на эфир в студию радио Heart FM.

Ранее эксперт по брендам и культуре Ник Эде объяснил желание Аманды Холден раздеваться на публике. По его мнению, демонстрация обнаженного тела является частью бизнес-плана ведущей.

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      Карина Черных
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