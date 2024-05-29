53-летняя ведущая появилась на публике без бюстгальтера

53-летняя ведущая Аманда Холден прошлась по Лондону без бюстгальтера

Британская ведущая Аманда Холден появилась на публике в откровенном наряде и попала в объектив папарации. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

53-летняя знаменитость прошлась по улицам Лондона в сером костюме, который состоял из жилета и юбки длины макси. При этом на размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер отказалась от бюстгальтера, а в руках она держала сумку с цветочным принтом модного дома Dior. В качестве обуви телезвезда выбрала бежевые босоножки на каблуках.

Известно, что Холден направлялась на эфир в студию радио Heart FM.

Ранее эксперт по брендам и культуре Ник Эде объяснил желание Аманды Холден раздеваться на публике. По его мнению, демонстрация обнаженного тела является частью бизнес-плана ведущей.