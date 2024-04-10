Объяснено желание 53-летней популярной ведущей раздеваться на публику

Эксперт по брендам и культуре Ник Эде объяснил желание популярной британской ведущей Аманды Холден раздеваться на публику. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

По его мнению, демонстрация обнаженного тела является частью бизнес-плана 53-летней знаменитости. В качестве примера он привел эпизод, когда Холден пришла на радиостанцию Heart FM и разделась догола, чтобы позировать художникам. Эде объяснил, что утром перед этим она прорекламировала в своих соцсетях коллекцию платьев одного бренда. Таким образом Холден привлекла внимание общественности к своей персоне и помогла рекламодателям. «Она знает, что о ней будут говорить, если она разденется и люди зайдут на ее страницу, чтобы увидеть это», — отметил собеседник издания.

Кроме того, Эде пояснил, что любовь Холден к обнажению — это тактический способ отделить себя от остальных звезд. «Она не говорит о менопаузе и старении. Она живет своей жизнью и доказывает, что по-прежнему получает потрясающие предложения от брендов и телешоу», — заключил он.

В феврале сообщалось, что Аманда Холден показала откровенное фото в честь 53-летия. Тогда ведущая поделилась снимком, на котором запечатлена сидящей на скалах полностью обнаженной.